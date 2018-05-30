Steam удалил игру о стрельбе в школах. Разработчиков забанили

Это уже не первый случай для команды, когда их проекты покидают сервис цифровой дистрибуции от Valve.

На прошлой неделе в Steam вышла игра о стрельбе в школах. Она вызвала большой резонанс, после чего компания Valve удалила её из собственного магазина цифровой дистрибуции.

Удаление игры произошло после того, как на неё начало жаловаться огромное количество геймеров. Также на игру обратили внимание благотворительные организации и семьи жертв последних перестрелок в школах.