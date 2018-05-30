Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2018, 10:09

Человек-муравей снимется в фильме про ежа Соника

Кадр из фильма &ldquo;Человек-муравей&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Человек-муравей”/kinopoisk.ru

Лента по мотивам популярной видеоигры последних лет продолжает обрастать подробностями.

Актёр Пол Радд рвётся к главной роли в фильме про ежа Соника. Публике он известен благодаря супергеройскому кино "Человек-муравей", в котором он сыграл главного героя.

В ленте про самого любимого ежа геймеров Радд хочет сняться в роли полицейского по имени Том. Согласно сюжету, детектив подружится с Соником и будет противостоять армии Эггмэна в будущем фильме Sonic the Hedgehog.

Бюджет ленты — 90 миллионов долларов. Фильм спродюсирует создатель первого "Дэдпула" Тим Миллер, к режиссуре он привлёк своего коллегу по фирме Blur Studio Джеффа Фаулера. Сценарий фильма написали Патрик Кейси и Джош Миллер.

Съёмки запланированы на 30 июля. Премьера ожидается 15 ноября 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • sega
  • В мире
  • sonic
  • sonicthehedgehog
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar