Человек-муравей снимется в фильме про ежа Соника

Лента по мотивам популярной видеоигры последних лет продолжает обрастать подробностями.

Актёр Пол Радд рвётся к главной роли в фильме про ежа Соника. Публике он известен благодаря супергеройскому кино "Человек-муравей", в котором он сыграл главного героя.

В ленте про самого любимого ежа геймеров Радд хочет сняться в роли полицейского по имени Том. Согласно сюжету, детектив подружится с Соником и будет противостоять армии Эггмэна в будущем фильме Sonic the Hedgehog.

Бюджет ленты — 90 миллионов долларов. Фильм спродюсирует создатель первого "Дэдпула" Тим Миллер, к режиссуре он привлёк своего коллегу по фирме Blur Studio Джеффа Фаулера. Сценарий фильма написали Патрик Кейси и Джош Миллер.