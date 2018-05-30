На радость геймерам: Qualcomm теперь занимается виртуальной реальностью

Новинка позволит производителям удешевить устройства для работы с дополненной и виртуальной реальностями начального уровня. Согласно ожиданиям, первые гаджеты с этим чипом появятся на рынке уже в конце этого года либо же в начале 2019 года.

Представители Qualcomm рассказали, что самый мощный чип Snapdragon 845 работает с AR и VR лучше, в то время как XR1 рассчитан преимущественно на использование с видео и неинтерактивными предметами. Вместе с этим чип отлично подойдёт для работы с 360-градусными видео. Он получил простые контроллеры, без способности отслеживать движения рук. Новый чип поддерживает 4K-панели с 60 кадрами в секунду.