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Опубликовано 30 мая 2018, 09:59

На радость геймерам: Qualcomm теперь занимается виртуальной реальностью

Новое устройство ориентировано на гаджеты VR и AR. Новинка поспособствует удешевлению приборов.

Фото &copy; Flickr/rphua

Фото © Flickr/rphua

Компания Qualcomm показала новый чип — XR1. Это первая микросхема, созданная специально для устройств VR и AR.

Новинка позволит производителям удешевить устройства для работы с дополненной и виртуальной реальностями начального уровня. Согласно ожиданиям, первые гаджеты с этим чипом появятся на рынке уже в конце этого года либо же в начале 2019 года.

Представители Qualcomm рассказали, что самый мощный чип Snapdragon 845 работает с AR и VR лучше, в то время как XR1 рассчитан преимущественно на использование с видео и неинтерактивными предметами. Вместе с этим чип отлично подойдёт для работы с 360-градусными видео. Он получил простые контроллеры, без способности отслеживать движения рук. Новый чип поддерживает 4K-панели с 60 кадрами в секунду.

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Сергей Сурепин
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