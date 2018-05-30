Танос обиделся на Дэдпула. Создатели фильмов повздорили в "Твиттере"
Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск
Братья Руссо, ответственные за "Мстителей", удалили все публикации из социальных сетей. Кроме одной.
Братья Руссо удалили все публикации из своих социальных сетей. Джо и Энтони Руссо оставили только одну запись в "Твиттере", которую они опубликовали 10 мая 2018 года.
Boom... pic.twitter.com/FsDdXvD6H0— Russo Brothers (@Russo_Brothers) May 10, 2018
В публикации изображена рука главного злодея фильма братья "Мстители: Война бесконечности" Таноса. На фотографии изображена его рука в перчатке с Камня Бесконечности. Сам же Танос показывает средний палец. Этот твит был оставлен в ответ на сообщение Райана Рейнольдса, исполнителя главной роли в "Дэдпуле".
В своей публикации Рейнольдс просил зрителей, уже видевших вторую часть фильма, не раскрывать подробностей в сети. Этим же занимались братья Руссо перед и во время проката фильма "Мстители: Война бесконечности". По всей видимости, их расстроило, что актёр поступил аналогично. Сами режиссёры свой поступок пока никак не комментируют.