Танос обиделся на Дэдпула. Создатели фильмов повздорили в "Твиттере"

Братья Руссо, ответственные за "Мстителей", удалили все публикации из социальных сетей. Кроме одной.

Братья Руссо удалили все публикации из своих социальных сетей. Джо и Энтони Руссо оставили только одну запись в "Твиттере", которую они опубликовали 10 мая 2018 года.

В публикации изображена рука главного злодея фильма братья "Мстители: Война бесконечности" Таноса. На фотографии изображена его рука в перчатке с Камня Бесконечности. Сам же Танос показывает средний палец. Этот твит был оставлен в ответ на сообщение Райана Рейнольдса, исполнителя главной роли в "Дэдпуле".