В FIFA 18 добавили российские стадионы. Абсолютно бесплатно

Разработчики самого популярного спортивного симулятора выпустили обновление в честь чемпионата мира по футболу.

Компания Electronic Arts представила обновление для FIFA 18. Оно получило название World Cup.

Разработчики добавили в футбольный симулятор 12 стадионов и всех участников чемпионата мира по футболу. Обновление доступно всем владельцам игры абсолютно бесплатно.

В игре появились стадионы "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), "Лужники" (Москва), "Фишт" (Сочи), "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург), "Казань Арена" (Казань), "Стадион Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону), "Самара Арена" (Самара), "Мордовия Арена" (Саранск), "Волгоград Арена" (Волгоград), "Спартак" (Москва) и "Стадион Калининград" (Калининград).