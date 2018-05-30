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Опубликовано 30 мая 2018, 11:07

В FIFA 18 добавили российские стадионы. Абсолютно бесплатно

Фото &copy; Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Разработчики самого популярного спортивного симулятора выпустили обновление в честь чемпионата мира по футболу.

Компания Electronic Arts представила обновление для FIFA 18. Оно получило название World Cup.

Разработчики добавили в футбольный симулятор 12 стадионов и всех участников чемпионата мира по футболу. Обновление доступно всем владельцам игры абсолютно бесплатно.

В игре появились стадионы "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), "Лужники" (Москва), "Фишт" (Сочи), "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург), "Казань Арена" (Казань), "Стадион Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону), "Самара Арена" (Самара), "Мордовия Арена" (Саранск), "Волгоград Арена" (Волгоград), "Спартак" (Москва) и "Стадион Калининград" (Калининград).

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Всего будут задействованы 11 городов. Финал состоится в Москве на стадионе "Лужники".

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Сергей Сурепин
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