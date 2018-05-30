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Опубликовано 30 мая 2018, 13:05

Стало известно, кто из "Стражей Галактики" появится в новых "Мстителях"

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ © Кинопоиск

Персонаж по имени Дракс снова появится на экране. Его можно будет увидеть в новых "Мстителях" и "Стражах Галактики".

Актёр Дэйв Батиста рассказал, что он вернётся к роли Дракса. Персонажа можно будет увидеть в четвёртых "Мстителях" и третьих "Стражах Галактики".

По словам актёра, ему необходимо было успокоить поклонников и друзей. Он заявил, что Дракс вернётся, даже если он не совсем уверен в том, как это произойдёт.

Напомним, что актёрский состав новых фильмов пока не разглашается — всё из-за секретности Marvel Studios. Четвёртые "Мстители" должны будут выйти в прокат 2 мая 2019 года, а новые "Стражи Галактики" — в 2020 году.

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Сергей Сурепин
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