Стало известно, кто из "Стражей Галактики" появится в новых "Мстителях"
Кадр фильма "Стражи Галактики"/ © Кинопоиск
Персонаж по имени Дракс снова появится на экране. Его можно будет увидеть в новых "Мстителях" и "Стражах Галактики".
Актёр Дэйв Батиста рассказал, что он вернётся к роли Дракса. Персонажа можно будет увидеть в четвёртых "Мстителях" и третьих "Стражах Галактики".
По словам актёра, ему необходимо было успокоить поклонников и друзей. Он заявил, что Дракс вернётся, даже если он не совсем уверен в том, как это произойдёт.
Напомним, что актёрский состав новых фильмов пока не разглашается — всё из-за секретности Marvel Studios. Четвёртые "Мстители" должны будут выйти в прокат 2 мая 2019 года, а новые "Стражи Галактики" — в 2020 году.