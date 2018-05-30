Стало известно, кто из "Стражей Галактики" появится в новых "Мстителях"

Персонаж по имени Дракс снова появится на экране. Его можно будет увидеть в новых "Мстителях" и "Стражах Галактики".

Актёр Дэйв Батиста рассказал, что он вернётся к роли Дракса. Персонажа можно будет увидеть в четвёртых "Мстителях" и третьих "Стражах Галактики".

По словам актёра, ему необходимо было успокоить поклонников и друзей. Он заявил, что Дракс вернётся, даже если он не совсем уверен в том, как это произойдёт.