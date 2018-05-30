По мотивам комиксов выйдет ещё одна LEGO-игра

Разработчики продолжают уделять внимание вселенной DC. На этот раз проект получил название Super-Villains.

Компания Warner Brothers Games официально представила новую игру. Она будет существовать в рамках вселенной LEGO и получила название LEGO DC Super-Villains.

Сейчас в Сети можно найти небольшой тизер будущего проекта. Полноценный трейлер разработчики обещают представить в ближайшее время. Все подробности озвучены будут позже.