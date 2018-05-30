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Опубликовано 30 мая 2018, 12:55

По мотивам комиксов выйдет ещё одна LEGO-игра

Кадр видео&nbsp;WB Games

Кадр видео WB Games

Разработчики продолжают уделять внимание вселенной DC. На этот раз проект получил название Super-Villains.

Компания Warner Brothers Games официально представила новую игру. Она будет существовать в рамках вселенной LEGO и получила название LEGO DC Super-Villains.

Сейчас в Сети можно найти небольшой тизер будущего проекта. Полноценный трейлер разработчики обещают представить в ближайшее время. Все подробности озвучены будут позже.

Пользователи предположили, что игра будет связана с "Отрядом самоубийц". Последней выпущенной на данный момент игрой LEGO является Lego Marvel Super Heroes 2.

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Сергей Сурепин
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