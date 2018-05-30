По мотивам комиксов выйдет ещё одна LEGO-игра
Кадр видео WB Games
Разработчики продолжают уделять внимание вселенной DC. На этот раз проект получил название Super-Villains.
Компания Warner Brothers Games официально представила новую игру. Она будет существовать в рамках вселенной LEGO и получила название LEGO DC Super-Villains.
Сейчас в Сети можно найти небольшой тизер будущего проекта. Полноценный трейлер разработчики обещают представить в ближайшее время. Все подробности озвучены будут позже.
Пользователи предположили, что игра будет связана с "Отрядом самоубийц". Последней выпущенной на данный момент игрой LEGO является Lego Marvel Super Heroes 2.