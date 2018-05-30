Снуп Догг приготовил коктейль по мотивам песни и попал в Книгу Гиннесса
Фото: © Amy Harris/Invision/AP
Популярный американский рэпер ассистировал в новом рекорде. В итоге получился самый большой коктейль в мире.
Снуп Догг побывал на музыкальном фестивале Bottlerock 2018 в Калифорнии. Там он побил мировой рекорд Гиннесса.
Совместно с Warren G и ещё несколькими людьми он сделал самый большой в мире коктейль Paradise — он состоит из джина и сока. Примечательно, что рэпер на самом деле питает слабость к этому коктейлю. Дело в том, что на его первом альбоме Doggystyle есть песня под названием Gin and Juice.
Объём коктейля, который приготовил рэпер, составляет 500 литров. Всего на его создание потратили 180 бутылок джина и 38 кувшинов апельсинового сока.