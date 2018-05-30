Снуп Догг приготовил коктейль по мотивам песни и попал в Книгу Гиннесса

Совместно с Warren G и ещё несколькими людьми он сделал самый большой в мире коктейль Paradise — он состоит из джина и сока. Примечательно, что рэпер на самом деле питает слабость к этому коктейлю. Дело в том, что на его первом альбоме Doggystyle есть песня под названием Gin and Juice.