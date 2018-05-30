Володин указал на ответственность США в ситуации с убийством Бабченко

Спикер Госдумы отметил, что украинская сторона не контролирует происходящее на своей территории.

Странам, взявшим Украину под опеку, нужно нести ответственность за всё происходящее внутри этой страны. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя убийство журналиста Аркадия Бабченко.

— За происходящее несут ответственность и другие страны, в первую очередь США, там большое количество консультантов и советников на территории Украины находится. Было бы правильно им тоже взять на себя ответственность за происходящее, ну и, конечно, тем странам, которые взяли опеку над Украиной, — пояснил он.

Володин отметил, что попытки перенести ответственность на Россию не только циничны и неправильны, но и говорят о том, что украинская сторона не контролирует происходящее на своей территории. Он отметил, что расследование всех предыдущих случаев гибели журналистов на Украине так и осталось без результата.