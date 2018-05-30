HP показала геймерские наушники с охлаждением
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Охлаждение будет осуществляться в новых наушниках при помощи термоэлектричества.
Компания HP анонсировала наушники, с помощью которых уши геймеров не будут потеть. В отличие от других подобных вариантов, в новом устройстве разработчики решили не использовать вентиляторы или охлаждающие гели.
Новинку фирма показала на HP Gaming Festival, который прошёл в Пекине. Разработчики показали новые устройства в игровой линейке Omen. Среди них — наушники Mindframe.
По словам разработчиков, новые наушники используют запатентованную технологию термоэлектрического охлаждения. Внутри ушных вкладышей расположилось термоэлектрическое устройство, которое проводит тепло от акустической камеры и выводит его наружу.
Цену разработчики пока не называют. Новинка поступит в продажу во второй половине 2018 года.