HP показала геймерские наушники с охлаждением

Охлаждение будет осуществляться в новых наушниках при помощи термоэлектричества.

Компания HP анонсировала наушники, с помощью которых уши геймеров не будут потеть. В отличие от других подобных вариантов, в новом устройстве разработчики решили не использовать вентиляторы или охлаждающие гели.

Новинку фирма показала на HP Gaming Festival, который прошёл в Пекине. Разработчики показали новые устройства в игровой линейке Omen. Среди них — наушники Mindframe.

По словам разработчиков, новые наушники используют запатентованную технологию термоэлектрического охлаждения. Внутри ушных вкладышей расположилось термоэлектрическое устройство, которое проводит тепло от акустической камеры и выводит его наружу.