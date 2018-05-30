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Опубликовано 30 мая 2018, 14:56

Крупная сеть магазинов раскрыла название новой игры про ежа Соника

Фото &copy; Sega

Фото © Sega

Компания SEGA, ответственная за франшизу, пока никак не комментирует появившуюся в Сети информацию.

Сеть магазинов Walmart опять порадовала геймеров. Компания опубликовала в Сети раньше времени информацию о новой игре про ежа Соника.

Проект получил название Team Sonic Racing. Нас ждут аркадные гонки с персонажами популярной игровой вселенной. Геймерам доступны будут как обычные гонки, так и командные соревнования в четырёх режимах.

Также, согласно опубликованной информации, игра будет поддерживать локальный кооператив на четырёх игроков. Среди других особенностей — возможность изменять машины.

У игры пока нет даты выхода. Среди платформ — Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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