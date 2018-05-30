Крупная сеть магазинов раскрыла название новой игры про ежа Соника
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Компания SEGA, ответственная за франшизу, пока никак не комментирует появившуюся в Сети информацию.
Сеть магазинов Walmart опять порадовала геймеров. Компания опубликовала в Сети раньше времени информацию о новой игре про ежа Соника.
Проект получил название Team Sonic Racing. Нас ждут аркадные гонки с персонажами популярной игровой вселенной. Геймерам доступны будут как обычные гонки, так и командные соревнования в четырёх режимах.
Также, согласно опубликованной информации, игра будет поддерживать локальный кооператив на четырёх игроков. Среди других особенностей — возможность изменять машины.
У игры пока нет даты выхода. Среди платформ — Nintendo Switch.