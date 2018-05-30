Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2018, 15:06

Свершилось! Анонсирован новый Fallout

Фото &copy; Bethesda

Фото © Bethesda

Разработчики показали тизер будущей игры. Все подробности о новом проекте станут известны летом.

Компания Bethesda показала новую игру. Проект получил название Fallout 76. Издатель показал короткий тизер.

Подробностей разработчики не раскрывают. Из видео пользователи поняли, что главный герой игры — выходец из убежища номер 76. В нём люди прятались от ядерной войны. Это убежище ранее упоминалось в играх Fallout 3 и Fallout 4.

Все подробности о новой игре станут известны 11 июля на конференции Е3 2018 в Лос-Анджелесе.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • fallout
  • fallout4
  • bethesda
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar