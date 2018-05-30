Свершилось! Анонсирован новый Fallout
Фото © Bethesda
Разработчики показали тизер будущей игры. Все подробности о новом проекте станут известны летом.
Компания Bethesda показала новую игру. Проект получил название Fallout 76. Издатель показал короткий тизер.
Подробностей разработчики не раскрывают. Из видео пользователи поняли, что главный герой игры — выходец из убежища номер 76. В нём люди прятались от ядерной войны. Это убежище ранее упоминалось в играх Fallout 3 и Fallout 4.
Все подробности о новой игре станут известны 11 июля на конференции Е3 2018 в Лос-Анджелесе.