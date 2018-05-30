"Адская ловушка". В Нигерии 20 человек сгорели заживо в результате ДТП

Коммерческий автобус столкнулся в лоб с идущим по встречке незарегистрированным автомобилем Range Rover.

В Нигерии во вторник, 29 мая, на трассе Эпинми — Исуа — Акоко на юго-востоке провинции Ондо в результате автокатастрофы заживо сгорело не менее 20 человек, многие пострадали. Об этом сообщает портал Daily Post Nigeria.

По данным издания, следующий в Лагос коммерческий автобус столкнулся в лоб с идущим по встречке незарегистрированным автомобилем Range Rover, направляющимся в Абуджу. Очевидец рассказал, что в произошедшем виноват водитель джипа — военный офицер.

— Две машины загорелись сразу после столкновения, причём большинство пассажиров в коммерческом транспортном средстве оказались в адской ловушке, — приводит издание слова очевидца.