Lionsgate купила студию, создавшую фильм "Я — легенда"

Сегодня стало известно о ещё одной крупной покупке, связанной с американским кинорынком.

Компания Lionsgate приобрела контрольный пакет акций 3 Arts Entertainment. Последняя работала над фильмами "Я — легенда", "Грань будущего" и многими другими.

По словам представителей Lionsgate, фирму 3 Arts Entertainment будут возглавлять её бывшие совладельцы и создатели — Эрвин Стофф, Говард Клейн, Майкл Ротенберг, Молли Мэдден, Дэйв Бекки, Дэвид Майнер и Ник Френкель.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.