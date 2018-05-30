Lionsgate купила студию, создавшую фильм "Я — легенда"
Фото: © John Shearer/Invision for Producers Guild of America/AP Images
Сегодня стало известно о ещё одной крупной покупке, связанной с американским кинорынком.
Компания Lionsgate приобрела контрольный пакет акций 3 Arts Entertainment. Последняя работала над фильмами "Я — легенда", "Грань будущего" и многими другими.
По словам представителей Lionsgate, фирму 3 Arts Entertainment будут возглавлять её бывшие совладельцы и создатели — Эрвин Стофф, Говард Клейн, Майкл Ротенберг, Молли Мэдден, Дэйв Бекки, Дэвид Майнер и Ник Френкель.
Финансовые подробности сделки не разглашаются.
В числе последних проектов 3 Arts Entertainment — "13 часов: Тайные солдаты Бенгази", "Шеф Адам Джонс" и "Несломленный".