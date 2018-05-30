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Опубликовано 30 мая 2018, 16:43

Lionsgate купила студию, создавшую фильм "Я — легенда"

Фото: &copy;&nbsp;John Shearer/Invision for Producers Guild of America/AP Images

Фото: © John Shearer/Invision for Producers Guild of America/AP Images

Сегодня стало известно о ещё одной крупной покупке, связанной с американским кинорынком.

Компания Lionsgate приобрела контрольный пакет акций 3 Arts Entertainment. Последняя работала над фильмами "Я — легенда", "Грань будущего" и многими другими.

По словам представителей Lionsgate, фирму 3 Arts Entertainment будут возглавлять её бывшие совладельцы и создатели — Эрвин Стофф, Говард Клейн, Майкл Ротенберг, Молли Мэдден, Дэйв Бекки, Дэвид Майнер и Ник Френкель.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

В числе последних проектов 3 Arts Entertainment — "13 часов: Тайные солдаты Бенгази", "Шеф Адам Джонс" и "Несломленный".

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Сергей Сурепин
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