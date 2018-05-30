"Включайте голову". В Госдуме поведали, как преодолеть питерский "мост глупости"
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Вячеслав Лысаков думает, что проезд под злополучным мостом ещё можно углубить, а вот сократить число глупцов, увы, не получится.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков удивляется, почему "мост глупости" в Северной столице продолжает притягивать автомобилистов. В интервью НСН он посетовал, что, пока проезд не углубили, водителям непременно нужно включать голову, — иных лекарств от глупости наука не придумала.
— Мне сложно судить, но против глупости человеческой сложно что-либо придумать. Это некий обман зрения — ты въезжаешь, а дальше видишь поверхность моста, которая идёт на снижение. Если есть предупредительные надписи, что ещё нужно сделать? Включить голову. К сожалению, некоторые этого не делают. А как уменьшить число глупцов на свете, к сожалению, наука не нашла ответа на этот вопрос, — комментирует парламентарий.
Напомним, 27 мая под путепроводом, прозванным "мостом глупости", на котором значится надпись "Газель" не проедет", застряла юбилейная, 150-я машина.