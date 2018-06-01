Девушка выложила селфи из ванной, но внимание привлекла лишь эта странная вещь

По всей видимости, девушка хотела привлечь внимание к своей фигуре, однако её как раз никто и не заметил. Жительница Калифорнии Паула Эспино сделала фотографию в зеркале ванной комнаты, когда была на отдыхе в Мексике. Для снимка она надела короткие шорты и топ, но пользователи Сети обратили внимание на совсем другое, сообщает Daily Mail.

Фото © Twitter

Один из них поделился фотографией в "Твиттере" и отметил странный дизайн комнаты, включая рулон туалетной бумаги, который висел достаточно далеко от туалета. Его пост сразу стал вирусным, и уже к утру следующего дня он набрал 20 тысяч репостов.

Позже СМИ удалось разыскать Паулу и разузнать у неё подробности. Девушка призналась, что даже не обратила внимания на такую мелочь, но поспешила всех успокоить, что около туалета висит бумага, но просто с другой стороны.

Я просто сосредоточилась на том, как выгляжу, а не на том, что происходит позади меня Паула Эспино

Кроме того, пользователи заметили, что вешалка для полотенец находится под бачком туалета, а розетка прямо над ним.