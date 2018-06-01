Геймер проиграл спор и в прямом эфире залпом выпил бутылку соуса табаско

Американская компания Bethesda анонсировала новую игру под названием Fallout 76. Создатели выпустили короткий тизер, из которого известно только то, что главный герой игры — выходец из убежища номер 76 . Это убежище ранее упоминалось в играх Fallout 3 и Fallout 4.

Но перед анонсом геймеры гадали, что же на этот раз им покажут разработчики. Один из таких решил поспорить с пользователями: если новый анонс от Bethesda не будет переизданием старой игры Fallout 3, то он выпьет бутылку одного из самых острых соусов в мире — то есть табаско. До последнего он был уверен, что разработчики не покажут ничего особо нового, но облажался. Bethesda представила совершенно новую игру. Обещание пришлось сдержать.