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Опубликовано 1 июня 2018, 08:11

Анонсирована новая часть Assassin's Creed

Фото: &copy; twitter@assassinscreed

Фото: © twitter@assassinscreed

На этот раз действие игры разворачивается в Греции. Сам же проект получил название Odyssey.

Компания Ubisoft официально раскрыла карты и анонсировала новую Assassin's Creed. Игра получит подзаголовок Odyssey.

Согласно опубликованной ранее информации, будущая игра будет ещё менее похожа на предыдущие части серии, чем Origins. Действие игры развернётся в Греции. Вместе с этим стало известно, что в Odyssey впервые появится возможность выбирать ответы в диалогах. Играть можно будет как за мужского, так и за женского персонажа.

По словам разработчиков, все подробности о новой игре мы узнаем в рамках выставки Е3. Также предполагается, что новая игра выйдет до 31 марта 2019 года.

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Сергей Сурепин
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