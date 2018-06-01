Анонсирована новая часть Assassin's Creed

На этот раз действие игры разворачивается в Греции. Сам же проект получил название Odyssey.

Согласно опубликованной ранее информации, будущая игра будет ещё менее похожа на предыдущие части серии, чем Origins. Действие игры развернётся в Греции. Вместе с этим стало известно, что в Odyssey впервые появится возможность выбирать ответы в диалогах. Играть можно будет как за мужского, так и за женского персонажа.