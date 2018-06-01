Анонсирована новая часть Assassin's Creed
Фото: © twitter@assassinscreed
На этот раз действие игры разворачивается в Греции. Сам же проект получил название Odyssey.
Компания Ubisoft официально раскрыла карты и анонсировала новую Assassin's Creed. Игра получит подзаголовок Odyssey.
See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf— Assassin's Creed (@assassinscreed) 31 мая 2018 г.
Согласно опубликованной ранее информации, будущая игра будет ещё менее похожа на предыдущие части серии, чем Origins. Действие игры развернётся в Греции. Вместе с этим стало известно, что в Odyssey впервые появится возможность выбирать ответы в диалогах. Играть можно будет как за мужского, так и за женского персонажа.
По словам разработчиков, все подробности о новой игре мы узнаем в рамках выставки Е3. Также предполагается, что новая игра выйдет до 31 марта 2019 года.