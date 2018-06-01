"Слендермена" хотят продать из-за конфликта продюсеров Sony

Это должен был быть один из самых страшных фильмов в истории. Теперь премьеру, скорее всего, перенесут.

Персонаж Слендермен появился в 2009 году. Его придумал анонимный пользователь Сети. Автор предположительно вдохновлялся историей о двух двенадцатилетних девочках, которые нанесли своей подруге 19 ножевых ранений. Жертва выжила, а девочек отправили на лечение. Недавно отец одной из них раскритиковал будущую картину, назвав её безвкусной и обвинив создателей в популяризации трагедии. Также некоторые кинотеатры заранее отказались показывать фильм, а пользователи Сети собрали более 19 тысяч подписей под петицией об отмене премьеры.

Теперь студия Sony Pictures хочет продать права на "Слендермена". Право на прокат фильма уже заблокировано. Причина — разногласия между продюсерами Sony.

Создатели не смогли договориться по поводу стратегии выпуска фильма. Старт проката был запланирован на 23 августа. В Sony фильм считают низкобюджетным хоррором в стиле кинокомпании Blumhouse ("Астрал", "Прочь", "Сплит"). Продюсеры при этом больше уверены в этом проекте и хотят показать его в большем количестве кинотеатров.