Авторы "Рика и Морти" рассказали, чего стоило им продление сериала

По их словам, переговоры длились достаточно долго. Они хотели добиться выпуска как можно большего количества новых серий.

Создатели мультсериала "Рик и Морти" Дэн Хармон и Джастин Ройланд рассказали, как проходили переговоры с каналом Adult Swim о продлении проекта. Хармон и Ройланд объяснили причину столь длительных переговоров.

По словам создателей сериала, они планировали добиться продления сразу на несколько сезонов не только ради качества самого сериала, но и для того, чтобы лучше сфокусироваться на работе. Также авторы шоу в шутку рассказали, что они хотели добиться "бессмертия" для сериала или хотя бы обеспечить "Рику и Морти" как можно большее количество эпизодов.

Вместе с этим Хармону и Ройланду важен финансовый вопрос. По словам последнего, создатели шоу хотели получить достаточно денег, чтобы Хармону не пришлось работать над остальными проектами во время создания четвёртого сезона сериала. Теперь Хармон сможет посвятить всего себя работе исключительно над "Риком и Морти".