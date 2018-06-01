Стал известен главный злодей нового фильма о Бэтмене

При этом судьба будущего фильма, как и всей киновселенной DC, до сих пор остаётся неизвестной.

Сотрудник Variety Джастин Кролл, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что для будущего фильма "Бэтмен" уже выбрали главного злодея. Им станет Освальд Кобблпот (Пингвин).

Режиссёр сольника Мэтт Ривз ("Планета обезьян: Война") всё ещё занят написанием сценария для будущего фильма. Предполагается, что если Пингвин не появится в "Бэтмене", то его введут в спин-оффе "Отряда самоубийц" про Харли Квинн — Birds of Prey. Работа над фильмом уже началась.