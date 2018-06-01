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Опубликовано 1 июня 2018, 10:05

Анджелина Джоли сыграет маму Питера Пэна

Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Вместе со звездой "Малефисенты" роль в драматическом фильме получил Дэвид Ойелоуо.

Анджелина Джоли планирует принять участие в съёмках драмы Come Away. Компанию ей составит Дэвид Ойелоуо.

Проектом занимается британская кинокомпания Fred Films и Yoruba Saxon Productions. Фильм Come Away — приквел сразу двух знаменитых детских историй: "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Питера Пэна" Дж. М. Барри.

Согласно сценарию, Питер и Алиса — брат и сестра. Когда в результате несчастного случая погибает их старший брат, они пытаются помочь своим родителям (Джоли и Ойелоуо) пережить утрату. В итоге детям придётся выбрать между реальностью и вымыслом, что и приводит их в Нетландию и Страну чудес.

Режиссёр фильма — Бренда Чапман ("Храбрая сердцем). Сценарист — Кейт Гудхилл. Съёмки начнутся скоро в Великобритании.

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Сергей Сурепин
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