Анджелина Джоли сыграет маму Питера Пэна

Проектом занимается британская кинокомпания Fred Films и Yoruba Saxon Productions. Фильм Come Away — приквел сразу двух знаменитых детских историй: "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Питера Пэна" Дж. М. Барри.

Согласно сценарию, Питер и Алиса — брат и сестра. Когда в результате несчастного случая погибает их старший брат, они пытаются помочь своим родителям (Джоли и Ойелоуо) пережить утрату. В итоге детям придётся выбрать между реальностью и вымыслом, что и приводит их в Нетландию и Страну чудес.