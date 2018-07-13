Жена Павла Грудинина: Его доходы намного больше, чем он декларирует
Фото: © Городской портал Перми, РИА Новости/Евгения Новоженина
Бывший кандидат в президенты России от фракции КПРФ Павел Грудинин подал на развод с женой Ириной. 16 июля суд должен рассмотреть иск Грудинина.
Бизнесмен прожил с женой более 30 лет, и у них есть двое взрослых сыновей. Однако помимо официальной семьи у бывшего кандидата в президенты были отношения с Ксенией Кутюхиной, которая родила ему ещё двоих детей. Грудинин долгое время скрывал это и втайне от своей супруги не один год содержал вторую семью.
Ирина Грудинина приняла участие в телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", в котором призналась, что другая женщина — далеко не единственный обман Павла Грудинина.
"Я узнала о разводе из СМС. Меня вызывают в суд, а я не могу понять, по какому поводу. Позвонила старшему сыну и попросила его узнать. Он перезвонил и сказал, что Павел Николаевич подал на развод. Неожиданно, никто даже не позвонил, никто не предупредил", — призналась Ирина Игоревна.
Её поразило, что Павел Грудинин в одном из интервью заявил, что именно она не даёт ему развод. Ирине было обидно слышать такие слова от человека, с которым они вместе прожили столько лет. Сейчас встал вопрос о разделе совместно нажитого имущества, которого, по словам Ирины, намного больше, нежели указано в официальных декларациях. Кроме того, женщина заявила, что у мужа есть счета в иностранных банках.
"Его доходы намного больше, чем суммы, которые он декларирует. Я даже знаю источники этих доходов", — призналась супруга политика.
У Грудининой есть две квартиры, которые, по её словам, достались ей от родителей, также она владеет салоном красоты. Ирина призналась, что её имущество намного меньше, чем у Ксении, с которой сейчас живёт политик, — по информации женщины, у девушки пять или шесть квартир.
Ирина Игоревна призналась, что долго терпела измены супруга.
"Девять лет назад он ушёл к другой женщине, через два года после этого начал жить с Ксенией, — призналась Ирина Игоревна. — Я узнавала об изменах, он просил прощения, умолял сохранить семью, обещал, что это всё закончится. Каждый раз была новая избранница Павла Николаевича".
Фото: © L!FE/Динар Шакиров
Супруги не общаются, хотя и живут на территории одного совхоза. Ирина Игоревна призналась, что старший сын Артём занял её позицию, а младший, Антон — сторону отца. Она объясняет это тем, что молодой человек работает на папу, а потому поддался его влиянию.
В период предвыборной гонки Грудинин также обманывал общественность: про отсутствие у него информации об офшоре, который владел 20-процентной долей в его совхозе (на деле его партнёры имели непосредственное отношение к созданию этого офшора), а также про отсутствие зарубежных счетов.
Как ранее сообщал Лайф со ссылкой на данные швейцарской налоговой служб, по состоянию на 31 декабря 2017 года, Павел Грудинин являлся владельцем зарубежных счетов в различных валютах, а также финансовых инструментов, включая драгоценные металлы, находящиеся в швейцарском банке UBS Switzerland AG. Как следует из данных банковских выписок, суммарная рыночная стоимость этих зарубежных активов по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляла 960 917 долларов, или почти 55 млн рублей.