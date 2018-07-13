Жена Павла Грудинина: Его доходы намного больше, чем он декларирует

Бывший кандидат в президенты России от фракции КПРФ Павел Грудинин подал на развод с женой Ириной. 16 июля суд должен рассмотреть иск Грудинина.

Бизнесмен прожил с женой более 30 лет, и у них есть двое взрослых сыновей. Однако помимо официальной семьи у бывшего кандидата в президенты были отношения с Ксенией Кутюхиной, которая родила ему ещё двоих детей. Грудинин долгое время скрывал это и втайне от своей супруги не один год содержал вторую семью.

Ирина Грудинина приняла участие в телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", в котором призналась, что другая женщина — далеко не единственный обман Павла Грудинина.

"Я узнала о разводе из СМС. Меня вызывают в суд, а я не могу понять, по какому поводу. Позвонила старшему сыну и попросила его узнать. Он перезвонил и сказал, что Павел Николаевич подал на развод. Неожиданно, никто даже не позвонил, никто не предупредил", — призналась Ирина Игоревна.

Её поразило, что Павел Грудинин в одном из интервью заявил, что именно она не даёт ему развод. Ирине было обидно слышать такие слова от человека, с которым они вместе прожили столько лет. Сейчас встал вопрос о разделе совместно нажитого имущества, которого, по словам Ирины, намного больше, нежели указано в официальных декларациях. Кроме того, женщина заявила, что у мужа есть счета в иностранных банках.

"Его доходы намного больше, чем суммы, которые он декларирует. Я даже знаю источники этих доходов", — призналась супруга политика.

У Грудининой есть две квартиры, которые, по её словам, достались ей от родителей, также она владеет салоном красоты. Ирина призналась, что её имущество намного меньше, чем у Ксении, с которой сейчас живёт политик, — по информации женщины, у девушки пять или шесть квартир.

Ирина Игоревна призналась, что долго терпела измены супруга.

"Девять лет назад он ушёл к другой женщине, через два года после этого начал жить с Ксенией, — призналась Ирина Игоревна. — Я узнавала об изменах, он просил прощения, умолял сохранить семью, обещал, что это всё закончится. Каждый раз была новая избранница Павла Николаевича".

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Супруги не общаются, хотя и живут на территории одного совхоза. Ирина Игоревна призналась, что старший сын Артём занял её позицию, а младший, Антон — сторону отца. Она объясняет это тем, что молодой человек работает на папу, а потому поддался его влиянию.

В период предвыборной гонки Грудинин также обманывал общественность: про отсутствие у него информации об офшоре, который владел 20-процентной долей в его совхозе (на деле его партнёры имели непосредственное отношение к созданию этого офшора), а также про отсутствие зарубежных счетов.