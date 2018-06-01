В новых "Звёздных войнах" нашли намёк на популярную игру

Поклонники популярной космической саги продолжают изучать последний фильм, связанный с Ханом Соло.

Пользователи обнаружили в фильме "Хан Соло. Звёздные войны. Истории" не только связь с двумя трилогиями оригинальной саги. Оказывается, в фильме есть намёки на расширенную вселенную — в частности, на сюжетную линию игры Star Wars Knights of the Old Republic.

Об этом свидетельствуют артефакты, которые собрал и хранил на корабле глава криминального сообщества Драйден Вос. Один из них описывается в книге Art of Solo: A Star Wars Story. В ней сказано, что стол в центре пентхауса, являющегося своего рода административным центром его империи, стоит на каменном основании, которое Драйден вывез из храма ситхов Экзар Куна. Также из книги стало известно, что основание выполнено из полированного обсидиана и украшено резными иероглифами, которые представляют собой заклинания, защищавшие дом владельца.

Сам же Экзар Кун — могущественный и легендарный джедай, который перешёл на Тёмную сторону Силы. Он построил множество храмов ситхов. Именно Кун начал Великую войну Ситхов во времена существования Старой Республики.