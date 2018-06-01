Стало известно, сколько экранного времени у женщин в "Звёздных войнах"
Фото: © kinopoisl/Звёздные войны: Последние джедаи
Пользователи продолжают изучать вопрос того, сколько времени женщинам позволяют находиться в кадре.
Поклонники "Звёздных войн" начали обсуждать интересную тему. Некоторые из них заявили, что у женских персонажей крайне мало экранного времени в фильмах культовой космической саги.
Один из пользователей решил изучить этот вопрос. На это ушло сорок восемь часов. В итоге удалось определить процент сцен, в которых появляются женщины.
Лидером оказался фильм "Последние джедаи" — здесь женщинам уделили 43% экранного времени. Дальше список выглядит так: "Пробуждение силы" — 37%, "Изгой" — 35%, "Возвращение джедая" — 23%, "Империя наносит ответный удар" — 22%, "Скрытая угроза" — 22%, "Атака клонов" — 18%, "Месть ситхов" — 17%, "Новая надежда" — 15%.