Стало известно, сколько экранного времени у женщин в "Звёздных войнах"

Пользователи продолжают изучать вопрос того, сколько времени женщинам позволяют находиться в кадре.

Поклонники "Звёздных войн" начали обсуждать интересную тему. Некоторые из них заявили, что у женских персонажей крайне мало экранного времени в фильмах культовой космической саги.

Один из пользователей решил изучить этот вопрос. На это ушло сорок восемь часов. В итоге удалось определить процент сцен, в которых появляются женщины.