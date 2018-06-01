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Опубликовано 1 июня 2018, 10:35

Докатался. Звезда сериала "Друзья" уходит из программы Top Gear

Фото:&nbsp;&copy; Richard Shotwell/Invision/AP

Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Актёр объяснил своё решение высокой занятостью. Также он из-за путешествий перестал видеться с семьёй.

Актёр Мэтт Леблан ("Друзья") больше не будет вести программу Top Gear. Он уйдёт из проекта после следующего сезона.

По словам актёра, он слишком занят. Из-за постоянных путешествий он слишком мало проводит времени с семьёй и друзьями.

Жаль, однако из-за этого я не останусь на шоу. Всегда буду его фанатом. Желаю команде успеха

Мэтт Леблан

Пока нет информации, когда выйдет 26-й сезон. Передачу Леблан начал вести в 2016 году, после увольнения из программы многолетнего ведущего Джереми Кларксона и ухода его коллег Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.

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Сергей Сурепин
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