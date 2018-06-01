Докатался. Звезда сериала "Друзья" уходит из программы Top Gear
Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP
Актёр объяснил своё решение высокой занятостью. Также он из-за путешествий перестал видеться с семьёй.
Актёр Мэтт Леблан ("Друзья") больше не будет вести программу Top Gear. Он уйдёт из проекта после следующего сезона.
По словам актёра, он слишком занят. Из-за постоянных путешествий он слишком мало проводит времени с семьёй и друзьями.
Жаль, однако из-за этого я не останусь на шоу. Всегда буду его фанатом. Желаю команде успеха
Мэтт Леблан
Пока нет информации, когда выйдет 26-й сезон. Передачу Леблан начал вести в 2016 году, после увольнения из программы многолетнего ведущего Джереми Кларксона и ухода его коллег Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.