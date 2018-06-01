Nvidia покажет новые видеокарты в августе
Фото © Flickr/NVIDIA Corporation
Разработчики планируют удивить геймеров новым поколением устройств, которое будет намного мощнее прежнего.
В Сети появился график выступлений конференции Hot Chips 30, которая пройдёт в августе. Из него стало известно, что компания Nvidia выступит с рассказом о своём новом поколении видеокарт.
Если это на самом деле произойдёт, то запуск GTX следующего поколения стоит ожидать только в конце года. Предыдущая версия выходила два года назад.
Согласно слухам, запуск флагмана Nvidia ценой от 600 долларов ожидается в июле. Младшие модели по более низким ценам выйдут в августе и осенью. Полноценный анонс новой линейки устройств ожидается на выставке Computex на следующей неделе.