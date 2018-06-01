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Опубликовано 1 июня 2018, 13:22

Начался сбор денег на игру о сиротском приюте

Кадр видео&nbsp;Studio Black Flag

Кадр видео Studio Black Flag

Разработчики вышли с амбициозным проектом на платформу Kickstarter и ждут поддержки пользователей.

Французская студия Black Flag представила свой новый проект. Им стала игра Orphan Age.

Авторы Yrminsul и Game Over работают над постапокалиптическим симулятором, в котором пользователю придётся собирать сирот, добывать для них припасы в разрушенном городе, а также обустраивать место для максимально счастливого детства.

Разработчики называют свою игру гибридом The Sims и This War of Mine. Команда хочет собрать 30 тысяч долларов. Уже есть 10% от необходимой суммы.

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Сергей Сурепин
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