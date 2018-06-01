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Опубликовано 1 июня 2018, 13:29

Владельцы PlayStation 4 столкнулись с нашествием тараканов

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

У владельцев консоли от японской корпорации Sony очередные проблемы. Скрытая угроза от насекомых.

Владельцы PlayStation 4 столкнулись с проблемой. Она заключается в насекомых, которые могут завестись в консоли — от них будет тяжело избавиться. Речь о тараканах.

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Как стало известно, им пришлись по душе внутренности консоли. О проблеме известно давно, но журналисты в очередной раз решили привлечь внимание к ней. Оказалось, что когда инженеры Sony создавали консоль, они не предусмотрели попадание в гаджет насекомых.

Сервисы по ремонту консолей часто сталкиваются с такой проблемой. Тараканы попадают туда из-за того, что консоли расположены в тёмных местах. Также есть печальная статистика: на одну инфицированную консоль Xbox One в среднем приходится по десять PS4. Дело в том, что отсеки для вентиляции консоли достаточно широки, чтобы туда могли проникнуть насекомые.

Решение проблемы — держать консоль в светлом месте. Оно должно быть хорошо проветриваемым. Также можно ставить консоль повыше, чтобы насекомые туда не забрались.

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Сергей Сурепин
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