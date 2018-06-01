Владельцы PlayStation 4 столкнулись с нашествием тараканов

У владельцев консоли от японской корпорации Sony очередные проблемы. Скрытая угроза от насекомых.

Владельцы PlayStation 4 столкнулись с проблемой. Она заключается в насекомых, которые могут завестись в консоли — от них будет тяжело избавиться. Речь о тараканах.

Как стало известно, им пришлись по душе внутренности консоли. О проблеме известно давно, но журналисты в очередной раз решили привлечь внимание к ней. Оказалось, что когда инженеры Sony создавали консоль, они не предусмотрели попадание в гаджет насекомых.

Сервисы по ремонту консолей часто сталкиваются с такой проблемой. Тараканы попадают туда из-за того, что консоли расположены в тёмных местах. Также есть печальная статистика: на одну инфицированную консоль Xbox One в среднем приходится по десять PS4. Дело в том, что отсеки для вентиляции консоли достаточно широки, чтобы туда могли проникнуть насекомые.