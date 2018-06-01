Геймеры требуют ужесточить наказание за сексизм, расизм и гомофобию

Пользователи форумов продолжают выступать за защиту меньшинств и борьбу с токсичностью.

Геймеры высказали свою обеспокоенность токсичным сообществом в видеоиграх. По мнению пользователей, проявления гомофобии, расизма и сексизма должны на корню пресекаться.

В частности, геймеры рассказали о своём опыте. Один из них заявил, что игры требуют коммуникации. Например, при игре в Fortnite один из геймеров столкнулся с нетерпимостью. В итоге ему было неприятно.