Геймеры требуют ужесточить наказание за сексизм, расизм и гомофобию
Фото: © Wikimedia Commons
Пользователи форумов продолжают выступать за защиту меньшинств и борьбу с токсичностью.
Геймеры высказали свою обеспокоенность токсичным сообществом в видеоиграх. По мнению пользователей, проявления гомофобии, расизма и сексизма должны на корню пресекаться.
В частности, геймеры рассказали о своём опыте. Один из них заявил, что игры требуют коммуникации. Например, при игре в Fortnite один из геймеров столкнулся с нетерпимостью. В итоге ему было неприятно.
Чаще всего геймеры жалуются на несовершеннолетних пользователей. Именно юные игроки проявляют агрессию по отношению к своим напарникам по команде. В частности, геймеры предлагают ужесточить наказание за проявление нетерпимости. По их мнению, это позволит снизить токсичность в видеоиграх.