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Регион
Опубликовано 1 июня 2018, 16:19

Геймеры требуют ужесточить наказание за сексизм, расизм и гомофобию

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Пользователи форумов продолжают выступать за защиту меньшинств и борьбу с токсичностью.

Геймеры высказали свою обеспокоенность токсичным сообществом в видеоиграх. По мнению пользователей, проявления гомофобии, расизма и сексизма должны на корню пресекаться.

В частности, геймеры рассказали о своём опыте. Один из них заявил, что игры требуют коммуникации. Например, при игре в Fortnite один из геймеров столкнулся с нетерпимостью. В итоге ему было неприятно.

Чаще всего геймеры жалуются на несовершеннолетних пользователей. Именно юные игроки проявляют агрессию по отношению к своим напарникам по команде. В частности, геймеры предлагают ужесточить наказание за проявление нетерпимости. По их мнению, это позволит снизить токсичность в видеоиграх.

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Сергей Сурепин
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