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Регион
Опубликовано 3 июня 2018, 09:02

Олбрайт признала ошибкой заявление США о победе в холодной войне

Мадлен Олбрайт.&nbsp;Фото: &copy; Facebook/&nbsp;Madeleine K. Albright

Мадлен Олбрайт. Фото: © Facebook/ Madeleine K. Albright

По мнению дипломата, Штатам следовало говорить, что коммунистическую систему постигла неудача.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что Вашингтону не следовало хвастаться победой в холодной войне. Она предложила взглянуть на противостояние Соединённых Штатов и Советского Союза с другой точки зрения.

— Я считаю, что было ошибкой с нашей стороны говорить, что мы победили в холодной войне. Это они проиграли в холодной войне. И разница здесь не только семантическая. Коммунистическую систему постигла неудача, — отметила Олбрайт в видеоинтервью The Washington Post.

Говоря о современной России, Олбрайт предположила, что президент РФ Владимир Путин пытается вернуть стране былое величие, а заодно сделать так, чтобы позиции Америки в Европе ослабли. По мнению экс-госсекретаря США, российский лидер "хорошо разыгрывает партию со слабыми картами на руках". Олбрайт также отметила, что Путин "очень умён" и "целеустремлён", но холоден.

При этом, по мнению дипломата, российские власти "перевернули историю", чтобы показать, что все действия Вашингтона были направлены против Москвы, которую он никогда не уважал.

В заключение Олбрайт подчеркнула, что Штаты должны "стараться дать отпор России, которая пытается навредить всем этим странам", однако в то же время заявила о необходимости найти сферы для сотрудничества двух держав.

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Алёна Темирчиева
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