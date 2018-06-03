Олбрайт признала ошибкой заявление США о победе в холодной войне

По мнению дипломата, Штатам следовало говорить, что коммунистическую систему постигла неудача.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что Вашингтону не следовало хвастаться победой в холодной войне. Она предложила взглянуть на противостояние Соединённых Штатов и Советского Союза с другой точки зрения.

— Я считаю, что было ошибкой с нашей стороны говорить, что мы победили в холодной войне. Это они проиграли в холодной войне. И разница здесь не только семантическая. Коммунистическую систему постигла неудача, — отметила Олбрайт в видеоинтервью The Washington Post.

Говоря о современной России, Олбрайт предположила, что президент РФ Владимир Путин пытается вернуть стране былое величие, а заодно сделать так, чтобы позиции Америки в Европе ослабли. По мнению экс-госсекретаря США, российский лидер "хорошо разыгрывает партию со слабыми картами на руках". Олбрайт также отметила, что Путин "очень умён" и "целеустремлён", но холоден.

При этом, по мнению дипломата, российские власти "перевернули историю", чтобы показать, что все действия Вашингтона были направлены против Москвы, которую он никогда не уважал.