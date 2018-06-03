Медведев поздравил народного артиста Шиловского с 80-летием

Среди его режиссёрских работ наиболее известны "Миллион в брачной корзине", "Кодекс бесчестия" и "Приговор".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского с 80-летием.

— Множество ярких ролей в кино и на театральной сцене, блестящие режиссёрские работы, активная педагогическая деятельность, авторский театр-студия — всё это грани вашего удивительного таланта, — отметил Медведев в поздравительной телеграмме.

Кроме того, председатель кабмина подчеркнул, что "даже отрицательные персонажи в исполнении Шиловского — это неоднозначные, интересные личности".

Российский актёр театра и кино Всеволод Шиловский известен зрителям по фильмам "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Жизнь Клима Самгина", "Узник замка ИФ" и другим картинам. Помимо этого, у зрителей нашли признание режиссёрские работы Шиловского: "Миллион в брачной корзине", "Кодекс бесчестия", "Приговор", "Блуждающие звёзды".