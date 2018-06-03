"Гигантский проект". Власти Гвинеи допустили передачу месторождения "Русалу"

Спикер парламента африканской страны рассказал, что речь идёт о добыче и переработке глинозёма.

Гвинея рассматривает вариант передачи российской компании "Русал" месторождения глинозёма. Об этом сообщил спикер парламента республики Клод Кондиано на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

— Видя, насколько эффективно Россия участвует на мировом рынке в этом секторе, мы передали президенту проект договора по передаче "Русалу" месторождения, где занимаются добычей и переработкой глинозёма, — сказал Кондиано.

Также Кондиано добавил, что это будет "гигантский проект, которому позавидуют все наши новые друзья". Кроме того, гвинейский парламентарий сообщил, что в Конакри заинтересованы в усилении роли России на африканском континенте.

В свою очередь Володин отметил, что Россия намерена укреплять не только экономические связи, но и культурные, гуманитарные и образовательные проекты.

Встреча Кондиано и Володина состоялась в преддверии международного форума "Развитие парламентаризма", который пройдёт в Москве 4–5 июня на территории ВВЦ. В рамках форума будет организована специальная площадка "Россия — Африка".