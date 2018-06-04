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Регион
Опубликовано 4 июня 2018, 02:58

Знаменитые сиамские близнецы из Танзании скончались в возрасте 21 года

Родившиеся в Танзании, но известные по всему миру сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути скончались в местной больнице, сообщает Би-би-си. В медучреждении они находились последние полгода, сёстрам был 21 год.

У девушек с рождения были общие печень, лёгкие и некоторые другие органы, но при этом у них было два сердца, две головы и отдельная пара рук у каждой.

Президент Танзании Джон Магуфули сообщил в "Твиттере", что опечален смертью Марии и Консолаты, добавив, что они мечтали принести пользу стране.

Ранее сёстры планировали окончить университет и хотели работать учителями. Они были против того, чтобы из разделили хирургическим путём, и мечтали, что у них будет один муж на двоих.

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Иван Комогорцев
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