Знаменитые сиамские близнецы из Танзании скончались в возрасте 21 года

Родившиеся в Танзании, но известные по всему миру сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути скончались в местной больнице, сообщает Би-би-си. В медучреждении они находились последние полгода, сёстрам был 21 год.

У девушек с рождения были общие печень, лёгкие и некоторые другие органы, но при этом у них было два сердца, две головы и отдельная пара рук у каждой.

Somber mood engulfs Tanzania as inspirational conjoined twins died aged 22 https://t.co/GEsft5cTqE pic.twitter.com/MqGM5AqLXQ — Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) 3 июня 2018 г.

Президент Танзании Джон Магуфули сообщил в "Твиттере", что опечален смертью Марии и Консолаты, добавив, что они мечтали принести пользу стране.