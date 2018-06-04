Не взлетели. У новых "Звёздных войн" самые слабые кассовые сборы в истории саги

За всё время проката фильм может не собрать даже двухсот миллионов долларов, что очень слабо для "Звёздных войн".

Сборы фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" во вторые выходные проката в США составили 29 миллионов долларов. Для франшизы "Звёздные войны" это самый низкий результат со времён "Возвращения джедая" — тогда фильм собрал за этот период 17,2 миллиона долларов.

К примеру, "Последние джедаи" во вторые выходные заработали 71 миллион долларов, а "Изгой-один" — 64 миллиона долларов. И это даже несмотря на падение сборов на 59 процентов по сравнению со стартом проката.