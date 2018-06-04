Новый "Дэдпул" заработал в России и СНГ больше одного миллиарда рублей
Кадр из фильма “Дэдпул 2”/kinopoisk.ru
За третьи выходные проката фильма про одиозного персонажа Marvel собрала 85,4 миллиона рублей.
Комедийный боевик "Дэдпул-2" уже третьи выходные подряд становится лидером проката в России и СНГ. Фильм собрал 85,4 миллиона рублей. Сборы за всё время проката составили 1,26 миллиарда рублей.
На втором месте расположился шпионский триллер "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Фильм собрал 82,8 миллиона рублей, он вышел в прокат 31 мая.
Третье место в прокате занял фильм "Хан Соло: Звёздные войны. Истории", которому удалось собрать 77,5 миллиона рублей за последние выходные.