Новый "Дэдпул" заработал в России и СНГ больше одного миллиарда рублей

За третьи выходные проката фильма про одиозного персонажа Marvel собрала 85,4 миллиона рублей.

Комедийный боевик "Дэдпул-2" уже третьи выходные подряд становится лидером проката в России и СНГ. Фильм собрал 85,4 миллиона рублей. Сборы за всё время проката составили 1,26 миллиарда рублей.