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Опубликовано 4 июня 2018, 09:13

Новый "Дэдпул" заработал в России и СНГ больше одного миллиарда рублей

Кадр из фильма &ldquo;Дэдпул&nbsp;2&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Дэдпул 2”/kinopoisk.ru

За третьи выходные проката фильма про одиозного персонажа Marvel собрала 85,4 миллиона рублей.

Комедийный боевик "Дэдпул-2" уже третьи выходные подряд становится лидером проката в России и СНГ. Фильм собрал 85,4 миллиона рублей. Сборы за всё время проката составили 1,26 миллиарда рублей.

На втором месте расположился шпионский триллер "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Фильм собрал 82,8 миллиона рублей, он вышел в прокат 31 мая.

Третье место в прокате занял фильм "Хан Соло: Звёздные войны. Истории", которому удалось собрать 77,5 миллиона рублей за последние выходные.

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Сергей Сурепин
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