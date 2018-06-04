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Опубликовано 4 июня 2018, 09:23

Новая часть культовой игры Hitman уже в разработке

Фото &copy; IO Interactive

Фото © IO Interactive

По всей видимости, разработчики поделятся с нами подробностями в рамках грядущей выставки Е3 2018.

Нидерландский игровой сайт PSX-Sense сообщил о разработке продолжения боевика Hitman. Представители этого ресурса ссылаются на надёжный источник.

Над проектом работают сотрудники всё той же команды в студии IO Interactive. Новую игру планируют анонсировать уже на следующей неделе.

На запуске новая игра будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One. У неё будет Season Pass. Пока нет информации, будет ли игра распространяться отдельно по эпизодам, как это было в прошлый раз, или выйдет целиком.

Предполагается, что боевик выйдет в ноябре этого года. Предыдущая часть выходила в 2016 году.

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Сергей Сурепин
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