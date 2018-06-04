Новая часть культовой игры Hitman уже в разработке

По всей видимости, разработчики поделятся с нами подробностями в рамках грядущей выставки Е3 2018.

Нидерландский игровой сайт PSX-Sense сообщил о разработке продолжения боевика Hitman. Представители этого ресурса ссылаются на надёжный источник.

Над проектом работают сотрудники всё той же команды в студии IO Interactive. Новую игру планируют анонсировать уже на следующей неделе.

На запуске новая игра будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One. У неё будет Season Pass. Пока нет информации, будет ли игра распространяться отдельно по эпизодам, как это было в прошлый раз, или выйдет целиком.