Стало известно, как создавалась главная сцена в "Чёрной пантере"
Скриншот видео: youtube/ColliderVideos
Создатели одного из главных фильмов последнего времени решили показать, как они работают над спецэффектами.
Независимая студия Luma Pictures выпустила новое видео. Команда показала, как она работала над сценами погони в фильме "Чёрная пантера".
Luma Pictures занималась созданием виртуальных персонажей, а также работала над локациями. В целом в фильме достаточно много спецэффектов, поэтому команде пришлось усердно работать над этим проектом.
Также ещё одно видео показала студия Rise. Команда работала над голографической технологией. Она же создавала виртуальный мир вокруг реальных актёров.
RISE REEL - Black Panther from RISE on Vimeo.