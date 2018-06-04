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Опубликовано 4 июня 2018, 09:43

Игроки в Fortnite спародировали главный клип мая

Скриншот видео: youtube/WiziBlimp

Скриншот видео: youtube/WiziBlimp

Геймеры заинтересовались творчеством Чайлдиша Гамбино. Они сняли свою версию клипа This is America.

Игроки в Fortnite сняли пародию на главный клип мая. Речь идёт о видео рэпера Чайлдиша Гамбино на песню This is America.

Действие соответствующего видео происходит в компьютерной игре. Его герои практически полностью повторяют жесты и танцы из оригинального клипа.

Оригинал вы можете посмотреть ниже. Клип вышел 5 мая и уже собрал более 230 миллионов просмотров.

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Сергей Сурепин
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