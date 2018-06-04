Игроки в Fortnite спародировали главный клип мая
Скриншот видео: youtube/WiziBlimp
Геймеры заинтересовались творчеством Чайлдиша Гамбино. Они сняли свою версию клипа This is America.
Игроки в Fortnite сняли пародию на главный клип мая. Речь идёт о видео рэпера Чайлдиша Гамбино на песню This is America.
Действие соответствующего видео происходит в компьютерной игре. Его герои практически полностью повторяют жесты и танцы из оригинального клипа.
Оригинал вы можете посмотреть ниже. Клип вышел 5 мая и уже собрал более 230 миллионов просмотров.