Игроки в Fortnite спародировали главный клип мая

Геймеры заинтересовались творчеством Чайлдиша Гамбино. Они сняли свою версию клипа This is America.

Игроки в Fortnite сняли пародию на главный клип мая. Речь идёт о видео рэпера Чайлдиша Гамбино на песню This is America.

Действие соответствующего видео происходит в компьютерной игре. Его герои практически полностью повторяют жесты и танцы из оригинального клипа.