Создатели "Варкрафта" заработали полтора миллиона на продаже вещей из фильма

Студия решила не останавливаться на прокате фильма и продаже дисков, поэтому начала продавать реквизит.

Киностудия Legendary Entertainment не так давно запустила аукцион на сайте Prop Store. Компания продавала вещи из фильма "Варкрафт".

Организаторы решили подвести итоги аукциона. Всего за съёмочный реквизит удалось получить полтора миллиона долларов. Из 565 лотов было продано более пятисот, а ставки делали три с половиной тысячи участников.