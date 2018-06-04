Путин сегодня встретится с Кузнецовой и Кудриным
Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев
У президента РФ Владимира Путина намечены встречи с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что на встрече с Кузнецовой будут обсуждаться вопросы, связанные с защитой детства.
— На вторую половину дня запланирована встреча с новым главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, — добавил Песков.
Представитель Кремля отметил, что российский лидер обсудит с Кудриным дальнейшую работу ведомства.