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Регион
Опубликовано 4 июня 2018, 12:30

Путин сегодня встретится с Кузнецовой и Кудриным

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

У президента РФ Владимира Путина намечены встречи с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что на встрече с Кузнецовой будут обсуждаться вопросы, связанные с защитой детства.

— На вторую половину дня запланирована встреча с новым главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер обсудит с Кудриным дальнейшую работу ведомства.

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Александр Юнашев
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