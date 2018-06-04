Вот она какая, наша Даша. 20 горячих фото победительницы шоу "Холостяк"

"У вас было такое, что хочется проснуться, и вам кажется, что вы проснулись, но это не так?"

"С нами хуже нас самих ничего никогда не случится"

"Озлобленных людей очень много. Но добрые мне встречаются намного чаще как в реальном мире, так и в соцсетях"

"За сутки не получилось улететь в Сочи дважды. Не пускает меня этот город"

"И пока ты там спишь, я придумываю тебе сны: разнокалиберные, объёмные и цветные"

"Сегодня мне приснился сон, всё было как наяву. Я проснулась и была уверена, что человек из сна со мной рядом. У меня очень редко такое бывает..."

Open your eyes, open your mind and fly... ("Открой глаза, открой свой разум и лети". Строчка из песни Guano Apes)

"Больно бывает не только от боли, страшно бывает не только за совесть..."

"Все женщины, наверное, немножко ведьмы, ну или хотя бы просто волшебницы"

"Не ищите лучшее, ищите своё. Мы имеем право желать и искать одного из тех людей, с которыми мы будем счастливее и которых нам будет легче любить"

"Хотела написать длинный пост про перепады настроения, но передумала и стёрла. Меня одну они мучают?"

"Доброе утро"

Когда отдых закончился, а фото остались

"Хотя бы в инсте я на море"

Жарко?

Поклонники долго обсуждали ноги Даши на этом фото

"Кукла Даша"

Total look

"Каждому, кто сейчас читает этот пост, да, вот именно тебе, я желаю хорошего дня. Просто посмотри вокруг, глубоко вдохни, улыбнись миру"

"С удовольствием променяю шумную компанию и вечеринку на тихий и спокойный вечер. А ещё лучше с любимым человеком"