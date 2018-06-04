Убитого фаната "Во все тяжкие" нашли завёрнутым в плёнку на месте съёмок сериала

Одержимый фанат драмы "Во все тяжкие" был найден мёртвым неподалёку от места съёмок его любимого сериала. Полицейские считают, что мужчина был убит во время нападения на его дом в Альбукерке. Преступник дважды ударил Энди Джексона по голове, а затем обернул его тело в плёнку и выбросил в пустыне. По мнению экспертов, тело мужчины было найдено спустя месяц после убийства.

Как удалось выяснить следствию, вскоре после переезда в Альбукерке Джексон женился на своей сетевой возлюбленной, однако пара распалась уже через несколько недель. Женщина была допрошена и не считается подозреваемой в убийстве бывшего мужа. Впрочем, на сегодняшний день в деле об убийстве Джексона нет ни одного задержанного.