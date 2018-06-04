Убитого фаната "Во все тяжкие" нашли завёрнутым в плёнку на месте съёмок сериала
51-летний британский фанат сериала "Во все тяжкие" Энди Джексон переехал в Альбукерке, США, после романтического знакомства в Интернете в 2015 году. Осенью прошлого года его завёрнутое в плёнку тело было найдено туристом в пустыне, где снимался легендарный сериал, сообщает Daily Mail.
Одержимый фанат драмы "Во все тяжкие" был найден мёртвым неподалёку от места съёмок его любимого сериала. Полицейские считают, что мужчина был убит во время нападения на его дом в Альбукерке. Преступник дважды ударил Энди Джексона по голове, а затем обернул его тело в плёнку и выбросил в пустыне. По мнению экспертов, тело мужчины было найдено спустя месяц после убийства.
Как удалось выяснить следствию, вскоре после переезда в Альбукерке Джексон женился на своей сетевой возлюбленной, однако пара распалась уже через несколько недель. Женщина была допрошена и не считается подозреваемой в убийстве бывшего мужа. Впрочем, на сегодняшний день в деле об убийстве Джексона нет ни одного задержанного.
Близкие Энди Джексона рассказали, что потеряли контакт с ним вскоре после его переезда в Штаты. По их словам, на волне одержимости сериалом мужчина мог вписаться в сомнительное предприятие и стать жертвой местной организованной преступности. Интересно, что за несколько месяцев до смерти бывший сотрудник британской иммиграционной службы запустил сайт, на котором предлагал свои услуги в качестве повара, прошедшего стажировку во Франции.