"Убийцы Siri" теперь будут доступны для геймеров

Консоль от американской корпорации Microsoft в ближайшее время получит поддержку Alexa и голосового ассистента от Google.

Компания Microsoft сейчас работает над поддержкой персонального голосового помощника Alexa в консоли Xbox One. Вместе с этим стало известно, что консоль получит поддержку Google Assistant.

Будущие сборки Xbox One получат раздел "Цифровые помощники". Расположен он будет в меню Kinect & Devices. Геймеры смогут использовать Alexa, Google Assistant и Cortana на Xbox One.