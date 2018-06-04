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Опубликовано 4 июня 2018, 11:32

"Убийцы Siri" теперь будут доступны для геймеров

Фото &copy; IDG UK

Фото © IDG UK

Консоль от американской корпорации Microsoft в ближайшее время получит поддержку Alexa и голосового ассистента от Google.

Компания Microsoft сейчас работает над поддержкой персонального голосового помощника Alexa в консоли Xbox One. Вместе с этим стало известно, что консоль получит поддержку Google Assistant.

Будущие сборки Xbox One получат раздел "Цифровые помощники". Расположен он будет в меню Kinect & Devices. Геймеры смогут использовать Alexa, Google Assistant и Cortana на Xbox One.

Полный набор функций помощников пока не известен. Все подробности Microsoft озвучит в ближайшее время.

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Сергей Сурепин
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