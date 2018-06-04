Соколиный Глаз пропустил новых "Мстителей" из-за сломанных рук

На момент производства "Мстителей" Реннер снимался ещё в одном фильме — "Ты водишь!" В нём группа друзей участвует в игре в кошки-мышки, но они заходят слишком далеко. В итоге оказалось, что Реннер во время съёмок этого фильма сломал обе руки.