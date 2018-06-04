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Опубликовано 4 июня 2018, 11:42

Соколиный Глаз пропустил новых "Мстителей" из-за сломанных рук

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск

Стало известно, почему персонаж актёра Джереми Реннера не снимался в новом боевике.

В Сети активно обсуждали, почему персонаж Соколиный Глаз пропустил фильм "Мстители: Война бесконечности". Оказалось, что актёр Джереми Реннер получил серьёзную травму.

На момент производства "Мстителей" Реннер снимался ещё в одном фильме — "Ты водишь!" В нём группа друзей участвует в игре в кошки-мышки, но они заходят слишком далеко. В итоге оказалось, что Реннер во время съёмок этого фильма сломал обе руки.

Появится ли Соколиный Глаз в следующем фильме — неизвестно. Новые "Мстители" выйдут 2 мая 2019 года, а "Ты водишь!" мы увидим уже 28 июня.

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Сергей Сурепин
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