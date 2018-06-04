Соколиный Глаз пропустил новых "Мстителей" из-за сломанных рук
Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск
Стало известно, почему персонаж актёра Джереми Реннера не снимался в новом боевике.
В Сети активно обсуждали, почему персонаж Соколиный Глаз пропустил фильм "Мстители: Война бесконечности". Оказалось, что актёр Джереми Реннер получил серьёзную травму.
На момент производства "Мстителей" Реннер снимался ещё в одном фильме — "Ты водишь!" В нём группа друзей участвует в игре в кошки-мышки, но они заходят слишком далеко. В итоге оказалось, что Реннер во время съёмок этого фильма сломал обе руки.
Появится ли Соколиный Глаз в следующем фильме — неизвестно. Новые "Мстители" выйдут 2 мая 2019 года, а "Ты водишь!" мы увидим уже 28 июня.