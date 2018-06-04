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Регион
Опубликовано 4 июня 2018, 14:44

Путин поддержал возврат к централизованной закупке лекарств для детей

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Также глава государства отметил, что ведётся работа по началу производства в России таких медикаментов.

Президент РФ Владимир Путин согласился, что нужно вернуться к вопросу о единой закупке лекарств. В том числе она может использоваться для обеспечения детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

— Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернёмся к этому, — сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

Омбудсмен предложила создать группу, которая занялась бы вопросом производства в России препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями. Президент отметил, что "это одно из основных направлений развития и решения этого вопроса".

Он добавил, что нужно только будет обеспечить качество таких препаратов, не уступающее зарубежным.

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Андрей Григорьев
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