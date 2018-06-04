Звезда "Дэдпула" сыграет в новом фильме про Годзиллу и Кинг-Конга
Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск
Джулиан Деннисон получил роль в блокбастере студии Legendary. Он встретится с гигантскими монстрами.
Актёр Джулиан Деннисон присоединился к команде блокбастера "Годзилла против Конга". До этого он снимался во второй части "Дэдпула".
Помимо Деннисона в съёмках участие примут Чжан Цзыи ("Дом летающих кинжалов") и Ван Мартен ("Одарённые"). Режиссёр фильма — Адам Вингард.
Новый фильм должен стать частью общей киновселенной Legendary Entertainment и Warner Bros. Первым фильмом новой франшизы стала "Годзилла" режиссёра Гарета Эдвардса.
Блокбастер "Годзилла против Конга" выйдет 21 мая 2020 года.