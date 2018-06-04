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Опубликовано 4 июня 2018, 12:03

Звезда "Дэдпула" сыграет в новом фильме про Годзиллу и Кинг-Конга

Кадр фильма "Дэдпул 2"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск

Джулиан Деннисон получил роль в блокбастере студии Legendary. Он встретится с гигантскими монстрами.

Актёр Джулиан Деннисон присоединился к команде блокбастера "Годзилла против Конга". До этого он снимался во второй части "Дэдпула".

Помимо Деннисона в съёмках участие примут Чжан Цзыи ("Дом летающих кинжалов") и Ван Мартен ("Одарённые"). Режиссёр фильма — Адам Вингард.

Новый фильм должен стать частью общей киновселенной Legendary Entertainment и Warner Bros. Первым фильмом новой франшизы стала "Годзилла" режиссёра Гарета Эдвардса.

Блокбастер "Годзилла против Конга" выйдет 21 мая 2020 года.

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Сергей Сурепин
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