В московском метро к ЧМ могут появиться зоны для игры в FIFA 2018 на приставке

Также в метро столицы планируется разместить два стола для настольного футбола и два поля для футпула.

На время ЧМ-2018 в московском метро могут оборудовать зоны для игры в настольный футбол, футпул и FIFA 2018 на приставке. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на документы, опубликованные на портале госзакупок.

Из них следует, что в метро столицы планируется разместить два стола для настольного футбола и два поля для футпула (совмещает элементы футбола и бильярда. — Прим. ред.). Помимо того, запланировано создание большой киберзоны для игры в FIFA 2018 на приставке, где одновременно смогут играть 20 человек.