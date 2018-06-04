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Опубликовано 4 июня 2018, 13:30

В московском метро к ЧМ могут появиться зоны для игры в FIFA 2018 на приставке

Фото: &copy;РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Также в метро столицы планируется разместить два стола для настольного футбола и два поля для футпула.

На время ЧМ-2018 в московском метро могут оборудовать зоны для игры в настольный футбол, футпул и FIFA 2018 на приставке. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на документы, опубликованные на портале госзакупок.

Из них следует, что в метро столицы планируется разместить два стола для настольного футбола и два поля для футпула (совмещает элементы футбола и бильярда. — Прим. ред.). Помимо того, запланировано создание большой киберзоны для игры в FIFA 2018 на приставке, где одновременно смогут играть 20 человек.

Во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году в метро Москвы уже устанавливали столы для настольного футбола. Они располагались в переходах между станциями.

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Майя Селезнёва
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