Nvidia создала мозг для умных роботов будущего
Фото © Lowe’s
Производитель периферии для персональных компьютеров позарился на искусственный интеллект.
Компания Nvidia анонсировала специальный чип — Jetson Xavier. Его создают в качестве мозга для умных роботов будущего.
Jetson Xavier будет построен на шести процессорах. В общей сложности они смогут обрабатывать 30 триллионов операций в секунду. В создании Jetson Xavier принимают участие 8 тысяч человек, которым потребовалось пять лет, чтобы завершить свою работу: три года на проектирование и два года на разработку.
Чип выйдет в августе этого года. Цена — 1,3 тысячи долларов.