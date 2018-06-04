Nvidia создала мозг для умных роботов будущего

Jetson Xavier будет построен на шести процессорах. В общей сложности они смогут обрабатывать 30 триллионов операций в секунду. В создании Jetson Xavier принимают участие 8 тысяч человек, которым потребовалось пять лет, чтобы завершить свою работу: три года на проектирование и два года на разработку.