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Опубликовано 4 июня 2018, 13:27

Nvidia создала мозг для умных роботов будущего

Фото &copy; Lowe&rsquo;s

Фото © Lowe’s

Производитель периферии для персональных компьютеров позарился на искусственный интеллект.

Компания Nvidia анонсировала специальный чип — Jetson Xavier. Его создают в качестве мозга для умных роботов будущего.

Jetson Xavier будет построен на шести процессорах. В общей сложности они смогут обрабатывать 30 триллионов операций в секунду. В создании Jetson Xavier принимают участие 8 тысяч человек, которым потребовалось пять лет, чтобы завершить свою работу: три года на проектирование и два года на разработку.

Чип выйдет в августе этого года. Цена — 1,3 тысячи долларов.

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Сергей Сурепин
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