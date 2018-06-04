Стало известно, как снимают сериал "Хранители"

Авторы новой экранизации DC начали делиться фотографиями в Сети. Работа в активной стадии.

В Сети опубликовали первые фотографии со съёмочной площадки сериала "Хранители". Шоу занимается телеканал HBO.

На фотографиях запечатлён Дон Джонсон ("Джанго освобождённый") и несколько людей в масках. Они одеты в форму полиции.