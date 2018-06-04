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Опубликовано 4 июня 2018, 14:46

Стало известно, как снимают сериал "Хранители"

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Авторы новой экранизации DC начали делиться фотографиями в Сети. Работа в активной стадии.

В Сети опубликовали первые фотографии со съёмочной площадки сериала "Хранители". Шоу занимается телеканал HBO.

На фотографиях запечатлён Дон Джонсон ("Джанго освобождённый") и несколько людей в масках. Они одеты в форму полиции.

Опубликованные кадры подтверждают слухи, что сюжет сериала расскажет о забастовке полиции 1977 года. Она упоминалась в оригинальном комиксе. Причина забастовки — одобрение деятельности костюмированных линчевателей со стороны властей.

Дата премьеры сериала пока не известна.

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Сергей Сурепин
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